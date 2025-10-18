Протест на пострадалите от фалшиви положителни тестове за наркотици се проведе днес пред парламента в София.

Потърпевшите настояват за изграждането на повече лаборатории с цел по-бързо излизане на кръвните тестове.

Снимка: БГНЕС

Сред пострадалите от фалшив положителен резултат е и Георги, който миналата година губи книжката си за повече от два месеца.

В допълнение с предходни обстоятелства остава в ареста за 56 дни, докато излезе отрицателната му кръвна проба. Крие лицето си от неудобство.

„Спират ме за изгорял фар. Оттам решават да ми правят тест за наркотици. Излиза кокаин. След като излезе кокаинът, ме арестуваха като най-долният престъпник. Аз поисках да дам кръвна проба. Така чаках 56 дни в ареста, докато ми излезе кръвната проба чиста", разказва Георги.

Докато е в ареста, жена му ражда. Междувременно свалят номерата и на колата му. Към онзи момент работи с нея и губи и препитанието си. Сега търси правата си в съда.

"За нас е изключително важно да се отворят още много лаборатории. Да има краен срок за излизането на кръвните проби. Реално хората да не бъдат наказвани преди да бъде доказана тяхната виновност", казва Катрин Милева, която е организатор на протеста и пострадала от фалшив положителен тест за наркотици.

Снимка: БГНЕС

Според юристи около една трета от полевите тестове отчитат грешни резултати.

Данните на МВР показват, че за тази година до юли месец с полеви тест са установени 1893-ма водачи, управлявали МПС след употреба на наркотици.

От ведомството обаче нямат информация колко от тях в последствие са били негативни след кръвен тест.

Със законови изменения се предлага полевият тест да бъде ориентир, а не доказателство, книжките да се отнемат само за 72 часа, а наказателна отговорност да се носи само след положителен кръвен тест.

Сред исканията на протеста са и законово разграничаване на термините "под въздействие" и "след употреба".

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK