Всички авторитети в света като Международния валутен фонд, Световна банка, Европейска централна банка казват, че повишаването на цените ще продължи до пролетта.

Това обясни в ефира на bTV Radio финансиста доц. Емил Хърсев.

Доц. Хърсев коментира и темата за външния дълг: “Този процес на задлъжняване на държавата не се поражда от икономически причини. Задлъжняването се налага поради политическите решения, които се очаква да се приемат, те не са факт. Закон за бюджета още няма. В него, когато се започне поредното наддаване кой е по-благ, по-добър и по-голям популист започват да се залагат едни помощи и програми за измислени проекти, които са неконкурентни. Цялата тази икономическа фантастика на политиците поражда бюджетни разходи.“

По думите на доц. Хърсев според това какви бюджетни разходи ще се приемат зависи какъв дълг ще трябва да вземе страната.

„Благодарение на десетилетната финансова стабилност, която страната поддържа все още има възможност да ползва заеми. Вероятно сега ще побързаме да похарчим този кредит, който страната с цената на лишения и бедно съществуване сме завоювали”, допълни той.