МБАЛ „Айтос“ е първата в болница в страната, която се включва в проекта „Светулка“ на Фондация „За доброто“ за преобразяване на детските отделения у нас. Целта на инициативата е подобряване на материалната база и промяна на емоционалната среда за лечение на децата пациенти.

„Искаме да променим средата. Да я направим по-човечна, по-детска, по-лекуваща, защото е ясно, че средата също лекува“, каза в ефира на bTV Radio Поли Троянова от „За доброто“.

Общо пет болници са кандидатствали по проекта, който ще им даде възможност да преобразят своите детски отделения.

„Моята идея винаги е била болницата и детското отделение да не приличат на болница. Да е място където майките и децата да са спокойни, за да може оздравителният процес да минава леко и безпроблемно. Когато видях тези жени с тяхната амбиция, тяхното желание, с тяхната абсолютна съпричастност, като жени и майки, наистина повярвах, че има все още добро и има надежда“, сподели д-р Милена Марковска, завеждащ детското отделение на МБАЛ „Айтос“.

Вече е закупена и първата апаратура за болницата в града.

„Инхалатори, аспирационна помпа, медицински масички. Говорихме и за инфузионни помпи, каквито ние нямаме, и като цяло никога почти не сме работили с такива. Евентуално веноскоп, за да може по-лесно и по-безболезнено да става поставянето на абокатите на децата, което е основната травма при престоя в едно детско отделение“, разказа д-р Марковска.

За преобразяването на детското отделение ще помогне и частна фирма, която безвъзмездно ще изготви проект.

„Обмисляме вариант да зонираме помещенията, така че всеки пациент да има собствена лична зона, независимо че е в стая с още 5 пациента. Идеята е да се чувства комфортно и да наподобява уюта на дома“, разказа архитект Магдалена Славова.

„Колкото и да струва всичко това, то ще се случи“, сподели Кремена Кунева от „За доброто“.

От Фондацията казаха, че в момента търсят художници в Бургас, които биха помогнали на кампанията със своя труд и талант.

Ако желаете да подкрепите Фондация „За доброто“ и проект „Светулка“, можете да дарите по дарителската сметка на фондацията:

Райфайзенбанк (България) ЕАД

BIC код: RZBBBGSF

IBAN номер: BG91RZBB91551012773591

основание: Светулка