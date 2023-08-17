Огледите на мястото, на което беше убит Алексей Петров, продължиха до късно снощи. Екипите бяха на терен около 6 часа, а периметърът беше над 7 километра.

Сигналът за откритото тяло на Алексей Петров и за простреляната жена е получено около 12:20 часа в МВР. На място бяха изпратени няколко екипа на СДВР.

Стрелбата се е случила в кв. "Драгалевци" по пътя към хижа "Алеко". Все още не е ясно с какво точно оръжие е стреляно. Срещу него досега е имало няколко опита за убийство.

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