Днес ще бъде предимно слънчево. Минималните температури ще бъдат предимно между 1 и 6 градуса, малко по-ниски в котловините, където ще има условия за слана. В София минималната температура ще бъде около 2 градуса.

Ще духа слаб, в Североизточна България до умерен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, в София – около 17 градуса.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18 градуса, а на 2000 метра – около 10°.

По Черноморието ще е предимно слънчево, в сутрешните часове на места с намалена видимост. Ще духа до умерен вятър от юг-югозапад, по южното крайбрежие ще е предимно слаб от югоизток. Максималните температури ще бъдат 18-19 градуса. Температурата на морската вода е 17-18 градуса, на север от н. Калиакра – 15 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

На Балканите облачно и с валежи ще бъде в крайните северозападни райони и по северното адриатическо крайбрежие. Над останалата част от полуострова ще преобладава слънчево време, но ще се увеличава високата облачност. Температурите ще продължат да се повишават. Максимални температури: за София – 17 градуса, Скопие – 14, Истанбул – 18, Солун – 20 градуса, Букурещ – 22, Атина и Белград – 23 градуса.

