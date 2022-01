„Никой няма да ни пусне в Еврозоната с тези ниски доходи“. Това каза в ефира на bTV Radio президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов.

„Не ние ще се чувстваме неудобно с Еврозоната, а тя няма да се чувство уютно с нас и никой няма да ни пусне там. Нека не се заблуждаваме. Всичките проблеми които имаме в България опират до ниските ни доходи“, допълни той.

Синдикатите предлагат да бъдат предприети стъпки за скоростно икономическо и социално сближаване на България с останалите държави от паричния съюз. И съответно да бъде приет план за продължаващо увеличение на минималните възнаграждения.

„Няма смисъл от такива работодатели, които не са в състояние през бизнеса си да осигурят минимални работни заплати на своите служители“, каза той.

Манолов коментира и недоволството на IT сектора от заложеното увеличение на максималния осигурителен праг от 3000 лв. на 3400 лв.

„Въобще не ми пука какво си мисли IT секторът. Нали ние твърдим, че имаме проблем с тавана на пенсиите…Таванът на пенсиите е в пряка функция с максималния осигурителен доход. Този въпрос има едно бързо решение. Ако максималният осигурителен доход се увеличи два пъти, ще изчезне практически и таванът на пенсиите“, обясни той.

Манолов припомни на IT сектора, че с вдигането на осигурителния праг, служителите ще получават и по-високи обезщетения.