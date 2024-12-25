Служебният премиер Димитър Главчев поздрави българските граждани за Рождество Христово с публикация във Фейсбук профила си.
„Честито Рождество Христово! Пожелавам преди всичко здраве, спокойни и светли празници, весело посрещане на Новата година. Надявам се да е мирна и успешна“, написа министър-председателят.
„Всички заедно да работим за стабилна България, обединени и човечни“, добави Димитър Главчев в своето пожелание.
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