На 5 ноември 2024 г. в „Интерпред-СТЦ“, в София, се състоя конференцията Digital Community Day, организирана от сп. Enterprise.

Водещи експерти в сферата на маркетинга и основатели на бизнеси коментираха инструменти и практики за насърчаване на растежа на компаниите в и чрез дигиталната среда. Те се обединиха около мнението, че бранд идентичността и потребителското изживяване са в основата на успеха на бизнеса, защото генерират доверие и лоялност.

Осемте издания на събитието досега са посетени от близо 1200 души. Участие са взели над 50 изложители и 120 лектори.

Ивелина Атанасова-Генчев, Business Clinic by Newtrend: Growth Marketing & Consulting, говори за мястото на данните в маркетинговата стратегия. Тя представи методологията БРАВО, създадена от нея за бизнеси, които да се развиват креативно и успешно. Според нея успешната маркетингова стратегия обединява пет елемента – корпоративна философия, познаване на идеалния клиент, архетипен брандинг, уникално конкурентно предимство и потребителско преживяване.

Ивелина Атанасова-Генчев препоръча да се обърне внимание на проблемите, които дразнят потребителите, които не повлияват на техническите характеристики на продукта/услугата (дизайн, обслужване, гаранционни условия, бавен сайт, хаотичен дизайн, грешки, които забавят ползването на продукта, и т.н.), т.е. потребителят и неговото преживяване винаги трябва да бъде в центъра.

Борис Георгиев, Director of Technology Operations & Product, MarketStar, говори за това къде, кога и как да използваме изкуствен интелект (AI) в продажбите и в B2B. Той даде примери с прилагането на различни инструменти за автоматизиране на различни процеси при продажбите на бизнесите.

Богдан Богомилов, Performance Marketing Expert, Orbica LTD, говори за Google Ads 2025 и какво трябва да знаем за AI и промените, които предстоят.

През последните десетина години платформата се промени много, като на първо място пренасочи контрола от потребителите към самия Google, коментира Богдан Богомилов. Той представи и промените в начина на работа с платформата, като показа практически примери.

Различно е и структурирането на акаунта, като Smart Bidding се справя по-добре с оферирането, добави той.

Богдан Богомилов посъветва да не се бърза с прилагането на Performance Max, а да се започне първо със стратегия за реализации.

Албена Колячева, Marketing Manager, McDonalds, представи успешни практики от “кухнята”. Нейният пример от практиката е за корекциите, направени в комуникацията на свободните работни места и кандидатстването за работа в ресторантите на компанията. В резултат са преизпълнени целите за наемане на персонал за период от 5 месеца тази година.

Жюстин Томс, основател и мениджър бизнес-развитие, ABC Design and Communication, и съосновател на конкурса „Сайт на годината“, коментира ролята на дигиталното присъствие за развитие на брандинга. По нейни думи най-ключовият дигитален актив на организацията е бранд идентичността ѝ и нейният сайт. Тя даде и примери с различни сайтове и брандове, техните елементи и оформление, честота на публикуване на информация и др.

Брандът – това е доверието, а то се гради трудно, коментира Жюстин Томс. Дигиталното присъствие е ключово за изграждането на бранда в днешно време, в технологично наситената среда, заключи тя. Не може да се разчита само на социалните медии за това, добави тя.

Явор Сяров, CEO, Rocket studio, представи иновации в клиентското преживяване (UI/UX), които развиват бизнеса и бранда.

Потребителското изживяване обхваща всички аспекти на взаимодействието на крайния потребител с компанията и нейните продукти и услуги. UX започва преди покупката и продължава и в следпродажбената комуникация, посочи Явор Сяров. Преди покупката потребителското изживяване обхваща рекламата, социалните медии, офлайн присъствието. При покупката потребителското изживяване обхваща сайта, приложенията, лендинг страниците, физическите магазини, телефонните разговори, чатовете.

След покупката фокусът е върху проследяването и информирането, обратната връзка, гаранционното обслужване, препоръките за допълващи продукти, програмите за лоялност, ексклузивните оферти, добави той.

В първата от двете предвидени панелни дискусии на конференцията – „Дигитални стратегии с поглед към бъдещето – как стратегията ни да бъде съобразена с ESG и регулациите на пазара“, участваха Жанета Дядовска, маркетинг директор, bTV Media Group, Сергей Петров, основател, Истински Мед/Pollenity, и модератор Жюстин Томс, основател и мениджър бизнес развитие, ABC Design and Communication, и съосновател на конкурса „Сайт на годината“. Те коментираха, че ESG не е функция на един отдел в компанията, а ясен ангажимент на цялата организация относно въздействието ѝ върху обществото и природата.

Във втората панелна дискусия, с която форумът беше закрит, на тема „Кога и къде да инвестираме – агенция, AI инструменти, CRM, Email платформа“ участваха Владимира Коева, собственик и мениджър, Gift-Tube, Стелла Цокева, Co-owner & Strategist, What If Agency, Божидар Александров, Google Marketing Specialist, Grow Easy, и модератор Алекса Александров, основател, Alexa Knows.

Участниците обсъждаха използването на AI инструменти при създаването на съдържание и структуриране на информацията, но според тях човешкият фактор е най-важен при предаването на съдържанието на потребителите.