На борда с малкия пациент са били неговите родители, медицински екип от СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ и медицинска реанимационна сестра от ВМА

Дете със спешна нужда от трансплантация летя до Германия със „Спартан“ (СНИМКИ)

Военнослужещи успешно транспортираха дете, нуждаещо се от спешна трансплантация, със самолет „Спартан“ от София до Хамбург, Германия.

Самолетът е излетял в 09:52 ч. от летище „Васил Левски“ - София.

На борда с малкия пациент са били неговите родители, медицински екип от СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ и медицинска реанимационна сестра от ВМА.

Екипажът в състав: командир - капитан Йордан Димитров, заместник-командир майор Николай Георгиев, борден инженер капитан Андрей Андреев и сътрудник старши сержант Биляна Полянкова, е изпълнил прецизно и с особено старание задачата за осигуряване на стабилен въздушен транспорт.

В 17:51 ч. самолетът се е приземил обратно на летище „Васил Левски“ - София.