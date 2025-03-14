dalivali.bg
София
сега Разкъсана облачност 19°
20 Разкъсана облачност 18°
21 Разкъсана облачност 17°
22 Облачно 17°
23 Облачно 16°
Последни
новини
Разкъсана облачност
Космическо време
2 / 10
Дете със спешна нужда от трансплантация летя до Германия със „Спартан“ (СНИМКИ)
На борда с малкия пациент са били неговите родители, медицински екип от СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ и медицинска реанимационна сестра от ВМА
Снимка: Министерство на отбраната
Снимка: Министерство на отбраната
Снимка: Министерство на отбраната
България

Дете със спешна нужда от трансплантация летя до Германия със „Спартан“ (СНИМКИ)

На борда с малкия пациент са били неговите родители, медицински екип от СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ и медицинска реанимационна сестра от ВМА

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  18:08 ч. 14.03.2025 г.

Военнослужещи успешно транспортираха дете, нуждаещо се от спешна трансплантация, със самолет „Спартан“ от София до Хамбург, Германия. 

Самолетът е излетял в 09:52 ч. от летище „Васил Левски“ - София.

На борда с малкия пациент са били неговите родители, медицински екип от СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ и медицинска реанимационна сестра от ВМА.

Екипажът в състав: командир - капитан Йордан Димитров, заместник-командир майор Николай Георгиев, борден инженер капитан Андрей Андреев и сътрудник старши сержант Биляна Полянкова, е изпълнил прецизно и с особено старание задачата за осигуряване на стабилен въздушен транспорт.

В 17:51 ч. самолетът се е приземил обратно на летище „Васил Левски“ - София.

Спасители във въздуха: bTV ви среща с екипажа на военни „Спартан“ от последните две мисии

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
25 счупени кости, изгаряния с желязо: Отказаха по-малки присъди за бащата и мащехата, убили 10-годишно дете

25 счупени кости, изгаряния с желязо: Отказаха по-малки присъди за бащата и мащехата, убили 10-годишно дете
Екип на bTV влезе в „Арсенал“: Заводът отчита рекордно производство на оръжия за 2024 г.

Екип на bTV влезе в „Арсенал“: Заводът отчита рекордно производство на оръжия за 2024 г.

Започва демонтажът на паметника на Христо Ботев във Враца

Започва демонтажът на паметника на Христо Ботев във Враца
Ивелин Михайлов: Всичките ми активи са запорирани. Не разполагам с пари - майка ми ми дава

Ивелин Михайлов: Всичките ми активи са запорирани. Не разполагам с пари - майка ми ми дава
ЦИК: „Величие“ влиза в парламента с 10 депутати

ЦИК: „Величие“ влиза в парламента с 10 депутати
Тази сутрин
Снимка: Китаристът на Лили Иванова – Ангел Дюлгеров, с нов клип
Китаристът на Лили Иванова – Ангел Дюлгеров, с нов клип
Снимка: "Слава богу, че оцеляхме": Пожар изпепели дома на възрастно семейство от врачанско село
"Слава богу, че оцеляхме": Пожар изпепели дома на възрастно семейство от врачанско село
Снимка: В събота, 15 март, започва новото актуално предаване „bTV Светът“
В събота, 15 март, започва новото актуално предаване „bTV Светът“
Лице в лице
Снимка: Частично касиране на вота
Частично касиране на вота
Снимка: Преформатиране на парламента
Преформатиране на парламента
Снимка: Габриел Вълков и Зинаида Златанова - гости в "Лице в лице"
Габриел Вълков и Зинаида Златанова - гости в "Лице в лице"
Тази събота и неделя
Снимка: Истинската салата Цезар
Истинската салата Цезар
Снимка: Венецианска магия в София
Венецианска магия в София
Снимка: Стил и тенденции в мъжкото подстригване
Стил и тенденции в мъжкото подстригване
120 минути
Снимка: В главната роля: Влади Ампов-Графа
В главната роля: Влади Ампов-Графа
Снимка: Ефектът "Тръмп": Как се пренареди геополитическата карта?
Ефектът "Тръмп": Как се пренареди геополитическата карта?
Снимка: Сигурността и отбраната на Европа
Сигурността и отбраната на Европа