Дете със спешна нужда от трансплантация летя до Германия със „Спартан“ (СНИМКИ)

Военнослужещи успешно транспортираха дете, нуждаещо се от спешна трансплантация, със самолет „Спартан“ от София до Хамбург, Германия.
Самолетът е излетял в 09:52 ч. от летище „Васил Левски“ - София.
На борда с малкия пациент са били неговите родители, медицински екип от СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ и медицинска реанимационна сестра от ВМА.
Екипажът в състав: командир - капитан Йордан Димитров, заместник-командир майор Николай Георгиев, борден инженер капитан Андрей Андреев и сътрудник старши сержант Биляна Полянкова, е изпълнил прецизно и с особено старание задачата за осигуряване на стабилен въздушен транспорт.
В 17:51 ч. самолетът се е приземил обратно на летище „Васил Левски“ - София.
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