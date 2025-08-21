Депутати се събират извънредно заради водната криза. Комисията по околната среда и водите заседава по спешност. Хиляди в цялата страна са на режим. Най-сериозно е положението в Плевен, където над 100 000 са без вода, а градът е пред бедствено положение.

Министърът на регионалното развитие Иван Иванов заяви, че разпорежданията на премиера за създаване на кризисен щаб вече се изпълняват. А председателят на парламентарната комисия по регионална политика и бивш министър Николай Нанков обясни, че проблемът е от последните няколко години.

Двамата инспектираха строежа на магистрала "Европа".

Ние имаме своите виждания, ще ги представим пред народните представители, вчера и министър-председателя даде някои разпореждания, които се изпълняват вече. Така че държавата ще покаже, че функционира, коментира министърът на регионалното развитие и благоустройството.

"Отново на нас ще се падне трудната задача да решим и тази криза. Не само по отношение на Плевен, а и като цяло проблемите с безводието, но това изисква усилия и пълен 4-годишен мандат. Едни говорят, злорадстват, някои се държат като анархисти, на нас се пада тежката задача да решим и този проблем", обясни Николай Нанков – председател на Комисията по регионална политика в НС

