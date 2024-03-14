"С дълбока скръб изпращаме в небесния му път Негово Светейшество Неофит - Патриарх Български и Митрополит Софийски. Ще остане в спомените ни като мъдър и благ духовен водач, който даваше вяра и сили на миряните, дори когато той самият беше физически слаб".

Това заяви премиерът в оставка Николай Денков в публикация във Фейсбук страницата на Министерския съвет по повод кончината на българския патриарх и Софийски митрополит Неофит.

„Светъл да е пътят му!“, пише още Денков.

"Бог да прости Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Неофит", написа в профила си във Фейсбук вицепремиерът в оставка Мария Габриел.

„Ще помним завета му за постигане на единство, за живот във вяра и благочестие. Поклон!“, написа тя.