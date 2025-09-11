Даниел Терзиев, засилил трамвай към подлез: Искал да се грижи за онкоболната си баба (ВИДЕО)

Окончателно Апелативният съд на София остави за постоянно в ареста мъжа, предизвикал инцидента с трамвай в столицата. 22-е годишният Даниел Терзиев отговаря, за това че е задвижил превозното средство, което удари коли и почти разруши подлез в София в началото на септември.

В мотивите си съдът определи, че обвиняемият има опасност да се укрие, защото след инцидента Терзиев не е отишъл в близкото районно да разкаже за случилото се.

Също и че има опасност да извърши и друго престъпление, защото е с влязла в сила присъда за кражба.

Защитата му поиска той да бъде пуснат под домашен арест, за да може да полага грижи за онкоболната си баба.

Пред съда единственото, което Терзиев каза е, че много съжалява за случилото се.

"Той се грижи за нея (баба си) и всичко за което го е помолила е изпълнил и принципно тя е с много влошено здравословно състояние. Всъщност Даниел Терзиев не се е укривал, наистина първоначално след като са посетили дома му не са го открили, но по-късно той се е прибрал и самото семейство се е обадило на 1-во районно и е бил задържан на постоянния си адрес", заяви Диана Деянова, служебен защитник на Терзиев.

"При него има и една незрялост, непонятност не само поради младата му възраст, а и поради факта, че няма родители, с които да сподели да обсъди ситуацията", каза още защитата му.

