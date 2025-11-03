Мъжът, обявен за починал преди години, когото служители на парк "Пирин" случайно откриха жив в планината, е 64-годишният Боян Иванов от Русе.

Мъжът е в неизвестност от 12 години, а през 2020 г. е обявен за починал от съда, по искане на роднините му.

Какво стои зад мистериозното му изчезване и още по-странната му поява на 30 октомври в планината над Банско, разказват Мариета Димитрова и Емил Димитров.

Екипът ни открива майката на Боян - Тодора Александрова, в къщата ѝ в Ново село. Не е особено дружелюбна.

Чувала ли си, че са намерили сина ти Боян?

Не съм чувала нищо …

Откога го няма Боян?

Не знам, не помня.

А какво може да ми кажеш за Боян?

Нищо не мога да кажа. Нищо не мога да кажа.

Той кога изчезна? Къде е? Нещо?

Не знам, не знам нищо.…..

Помни го обаче бившият домоуправител в блока в Русе, където някога е живеел мъжът.

"Живееха на 11-ия етаж преди може би 20 години. Продадоха апартамента. И тогава единствено съм виждал писма, които са получавали за него. ….Издател беше на кръстословици. Книжки издаваше с кръстословици… През годинитe сe чу, че е починал. И това беше…", коментира Мирослав Малчев.

От общината в Русе признават, че за първи път имат подобен случай.

Община Русе е изпълнила разпореждане на Районния съд в Русе, с което е постановено да се издаде смъртен акт на лицето. Решението на съда в Община Русe е пристигнало през 2020 година, към края на годината.

Мъжът изчезва през есента на 2013 г., а през 2015 г. майка му подава молба до полицията за издирване.

Според свидетели по делото Боян е бил търсен от лихвари и съдия-изпълнители заради дългове.

Случайно го откриват паркови служители в петък, край незаконния му бивак в Национален парк "Пирин", където се предполага, че се е настанил преди дни.

„Предполагаме около седмица. Мястото, на което е намерена палатката, е близо до река Демяница, местността "Чалин валог". Парковата охрана преди седмица е минала за упражняване на контрол по незаконен риболов и там не е имало палатка“, коментира Росен Баненски, директор на Национален парк "Пирин".

Мъжът се държал враждебно и отказал да събере палатката си. Извикан е полицейски екип, който установява, че мъжът няма документи и е заведен в полицейското управление. Там става ясно, че е обявен за починал преди 5 години.

„Когато едно лице е обявено за починало, то е наказателно неотговорно. Това лице не може да носи наказателна и административна отговорност. Това лице не може да бъде предмет на разследване, не може да бъде предмет на задържане“, коментира адв. Мартин Бусаров.

Това е причината, мъжът да бъде пуснат да си ходи и в момента отново да е в неизвестност.

Въпреки, че е установена самоличността му, процедурата по официалното му обявяне за жив зависи само от него, или роднините му. Според адв. Бусаров, докато такова производство не бъде поискано от лицето, или неговите близки, този човек не съществува в правния мир.

По информация от наши източници, голяма част от времето, в което Боян Иванов е бил в неизвестност, той е прекарал в съседна Гърция, където е работил във ферма, като пастир. Кога се е върнал у нас обаче не е ясно.

От Районната прокуратура в Благоевград, казаха за bTV, че на мъжa е предложено настаняване в социално заведение, но той е отказал.

Материалите по случая са изпратени по компетенция на прокуратурата в Русе.

Въпреки установената самоличност, Боян Иванов създава един сложен юридически казус. Дори самоличността му според юристи е под въпрос, защото тя се установява по три начина - по документи, каквито мъжът няма, чрез пръстови отпечатъци и снимки, взети при криминална регистрация, каквото Боян Иванов също няма, и чрез вземане на биологичен материал, за каквото действие няма информация да е извършено.

Тоест неговата самоличност е установена само на база данните, дадени от него, което според адвокат, с който разговаряхме по-рано днес, не може да се кредитира с пълно доверие.

