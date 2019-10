Eквивалентът на "Оскари"-те в света на комуникациите - Cannes Lions, идва в София на 27-ми октомври. Фестивалът, който преди месец събра на Френската ривиера лектори като режисьорa Алфонсо Куарон, носителят на "Грами" Джон Леджънд и ТВ продуцентa Шонда Раймс, ще гостува с образователните си програми в София.

Снимка: bTV

Единствената българка, поканена да предаде своя опит на събитието, е Мария Милушева. Тя е точният пример за работеща майка. Има петгодишна дъщеря и над 50 награди в сферата на рекламния бизнес.





„Това е нещо, с което всяка жена рано или късно се сблъсква и е доста сериозен проблем, защото поражда чувство за вина и на двете места - не си достатъчно вкъщи, а когато си вкъщи не се чувстваш достатъчно на 100 % на работа. Аз мисля, че съм много щастлив човек, имам страхотно семейство и приятели и винаги във всяка стъпка в образованието си, в кариерата си съм имала пълната подкрепа на всички около мен и са разбирали защо ми е важно и колко много значи работата ми за мен”, сподели Мария Милушева.





Преди 3 години тя става единствената българка, селектирана с 15 специалисти от рекламния бранш от цял свят, за участие в "See it be it". Тогава се заражда и идеята да пренесе най-добрите съвременни практики в рекламния бизнес и у нас.





„Аз не мисля, че комуникациите и рекламата са по-различни от всяка друга сфера. Проблемите, с които обикновено се сблъскват жените, са заплащане, което е по-ниско във всяка сфера в България. За жалост проблемът е в нас самите, че не преговаряме достатъчно добре за заплатите си, не изискваме повишения. И в голяма степен този проблем може да бъде решен с повече проактивност от наша страна”, обясни Милушева.





Посетителите на събитието ще могат да чуят уникалните истории на известни и успели хора в най-различни сфери, а също и новите тенденции в бизнес моделите.