“Искам да предизвикам дискусия по какъв начин да се промени швейцарското правило, защото то на практика не работи”.

Това заяви в ефира на bTV Radio бившият социален министър и депутат от ДПС д-р Хасан Адемов. “Пенсионерите са тези, които потребяват на практика от малката потребителска кошница. И да осъвременяваме техните пенсии с инфлацията от голямата потребителска кошница според мен е леко недоразумение. Още повече, че ръстът на осигурителния доход през последните 10 години е 2 пъти, докато инфлацията се задържа, говоря за хармонизирания индекс на потребителските цени, се задържа на нивата около 2 до 3%. Швейцарското правило в България не работи в полза на пенсионерите”, допълни той.

“Притеснителното в публичната дискусия е, че премиерът непрекъснато заявява, че няма да има пенсия под линията на бедност. Нещо, което трябва да се случи с много голям финансов ресурс. Той заявява, че тези които са с пенсия под линията на бедност, която е 413 лв. за тази година, ще получат допълнително до линията на бедност разликата между размера на личната пенсия и линията на бедност от системата на социалното подпомагане с подоходен критерий. Тоест ако отговаря на условията за социално подпомагане, тогава ще получи тези пари. Само, че внимателният преглед на представения бюджет показва, че в Агенцията за социално подпомагане няма допълнителен ресурс”, каза още д-р Адемов.