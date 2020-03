В ромските общности има много културни особености, които предпоставят разпространението на заразата. Това мнение изрази в ефира на предаването „Важното, казано на глас“ по bTV Radio бившият вътрешен министър Цветлин Йовчев. „Там има хора, които са много ниско образовани, които не осъзнават риска и заплахите. Затова там е необходима тази образователна кампания. Там трябва да се хвърлят сили и на жандармерията, и на полицията. Ще бъде много трудно, а оттам могат да дойдат тежки и неприятни последици за цялото общество.“, допълни той.

За ситуацията в Банско Цветлин Йовчев заяви: „Това, което според мен липсва е, че трябва да има много ясни инструкции и много ясни процедури как да действат служителите на МВР. Те трябва да знаят в различните казуси какво се прави, защото излизат такива случаи, за които не са инструктирани как да подходят".

Чуйте цялото интервю в аудио файла:

Цветлин Йовчев разказа, че самият той доброволно се е подложил на карантинен режим, защото е имал пътувания в европейски страни: „Направих го преди да се въведат официално мерките, ограничих социалните си контакти. Трябва да бъдем отговорни към всички останали около нас. Дори и с майка ми не съм се виждал повече от две седмици. Това, което изисква щабът от нас е добро и трябва да го спазваме.“