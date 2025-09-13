Днес в 16 часа стартира 14–ият сезон на едно от най-обичаните лайфстайл предавания в българския ефир – COOLt. Водещата Петя Дикова посреща в студиото Васил Найденов.

И през новия сезон COOLt ще представя най-горещите теми от света на популярните хора, както и любопитни истории от целия свят.

Снимка: bTV

Зрителите ще видят ексклузивни кадри от срещата на Христо Стоичков с Хосе Карерас и Пласидо Доминго, както и интервюта с Елена Папаризу и Питър Андре.

Продуцентът на предаването Мирослав Василев ще ни срещне с президента на новооснована държава между Сърбия и Хърватия, а новото попълнение в екипа – репортерът на LadyZone.bg Неделина Пенчева, ще представи фризьора на звездите - Георги Петков.