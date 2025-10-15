Чужденец обра чейндж бюро в Русе

Полицията в Русе разследва сигнал за извършена кражба от чейндж бюро, намиращо се на бул. "Тутракан“ в града.

По данни на служител от обекта, неизвестен мъж, говорещ английски, е посетил бюрото с цел обмяна на валута.

Под претекст, че търси конкретна банкнота от 200 евро със сериен номер за колекционерски цели, клиентът е успял да отвлече вниманието на касиера. Два часа след като чужденецът напуска обекта, служителят е установил липса на 38 броя банкноти от по 200 евро.

По случая е образувано досъдебно производство за кражба, съобщи ОДМВ-Русе. Все още се извършват оперативно-издирвателни действия за установяване на самоличността на извършителя.