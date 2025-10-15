С европейска заповед за арест по искане на прокуратурата в Марсилия четирима българи са задържани за черно тото.

Те са заподозрени за организиране на нелегални залози на спортни събития в особено големи размери.

Искането за разследването е постъпило още през месец април като до момента са извършвани множество огледи и изземвания на доказателства, които ще бъдат предоставени на френската прокуратура.

Измамите са осъществявани чрез различни спортни платформи. Четиримата задържани мъже не са криминално проявени.

„Ние сме длъжни да поискаме от българския съд да ги задържи в изпълнение на искането на френските власти, след което да бъдат предадени на френските власти, за да бъдат разследвани съдени. Съдът трябва да реши в това производство дали има двойна наказуемост – това, което са извършили в тези чужди държави, дали се наказва и е престъпление и в България“, обясни Ангел Кънев, зам.-градски прокурор на София.

