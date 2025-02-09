Автомобили горят в района на Централна гара в София. Свидетели коментират, че са се чували гърмежи.

Как се е стигнало до огъня - все още не е установено. На място има пристигнали пожарни екипи. Изпратени са две пожарни коли с 8 пожарникари, научи bTV. Има и полицейски служители. Издига се гъст дим.

Сигнал за инцидента е подаден в 10:46 часа, научи bTV. Сред горящите превозни средства има и автобус. На място са изпратени 2 пожарни автомобила с 8 пожарникари.

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Няма данни за пострадали хора и за преминаващите наблизо.

Очаквайте подробности.

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