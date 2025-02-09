Автомобили горят в района на Централна гара в София. Свидетели коментират, че са се чували гърмежи.
Как се е стигнало до огъня - все още не е установено. На място има пристигнали пожарни екипи. Изпратени са две пожарни коли с 8 пожарникари, научи bTV. Има и полицейски служители. Издига се гъст дим.
Сигнал за инцидента е подаден в 10:46 часа, научи bTV. Сред горящите превозни средства има и автобус. На място са изпратени 2 пожарни автомобила с 8 пожарникари.
Разгледай онлайн нашите промоционални брошури
Няма данни за пострадали хора и за преминаващите наблизо.
Очаквайте подробности.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK