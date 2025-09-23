На 29 септември в София ще се проведе „Чешки ден в София“ - празник, посветен на чешката култура и кулинарни традиции.

Организаторите от Посолството на Чешката република в София и Чешкия център в София ще представят богатото културно наследство на Чехия пред българската публика. Събитието ще се състои в градина „Кристал“, от 17:00 до 21:30 ч., с вход свободен.

Посетителите ще могат да се насладят на жива чешка музика, традиционна бира и кулинарни специалитети, творчески и музикални изпълнения.

Културната програма включва:

17:00 часа - Plovdiv Brass Station - млад и амбициозен брас квинтет с ударни инструменти, който превръща музиката в завладяващо преживяване,

18:00 часа - Софийски камерен хор „Васил Арнаудов“ Създаден преди повече от половин век, хорът е участвал в най-престижните музикални фестивали по света,

18:30 часа - „Принцесата от пaпратта“ Представяне на българския превод на чешката книга с приказки,

18:55 часа - Дуо Радецка - Гайдарски Акустично дуо китара и вокал, което съчетава джаз, боса нова и поп мелодии,

20:00 часа - Brass Five Военният оркестър от Чешката република е известен с богатия си репертоар от оригинални и въздействащи аранжименти от различни музикални жанрове,

20:40 часа - Гвардейски представителен духов оркестър (България) Майстори в своето изкуство, съчетаващи български фолклор, военни маршове, класическа музика, поп и джаз с високо ниво на професионализъм.

“Чешки ден в София“ представлява възможност за културно пътешествие до сърцето на Чехия, без хората да напускат столицата. Събитието се провежда с подкрепата на Столична община.