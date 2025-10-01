Челен удар на два автобуса на пловдивския градски транспорт предизвика паника на улица "Вълко Шопов". Инцидентът е станал на автобусна спирка. Но единия водач му прилошало и се врязал челно в автобус, движещ се по линия номер 4. Той е в болница. Изследват го за инсулт.
Автобусите са били пълни с пътници. За щастие, няма пострадали.
Пред bTV другият шофьор на автобус сподели, че ударът бил внезапен и силен. Мъжът е още в шок.
Около 7.50ч. тази сутрин в Пето РУ постъпил сигнал за пътен инцидент в ж.к. "Тракия" на ул. "Вълко Шопов" . По първоначални данни 54-годишен водач на автобус от градския транспорт губи контрол и се удраря челно в друг автобус.
При удара са пострадали виновния водач и пътничка от втория автобус, които са откарани за преглед в болница. При инцидента е бил ударен и паркиран автомобил. Няма данни за употреба на алкохол.
