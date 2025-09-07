Избори у нас след месец. Заради отстранени кметове и анулирани избори на 12 октомври 10 населени места ще избират отново местна власт.
Родното място на президента Румен Радев - село Славяново, ще избира свой кмет наново. Досегашният е бил отстранен след сигнал за нарушение, но ще се кандидатира пак.
„Бях избран, но се появи една фирма и аз не знам откъде, която не е била заличена. Аз съм независим кандидат и тук хората наблягат на личността, а не на партии“, каза Николай Балабанов, независим кандидат за кмет.
Той е имал само един опонент предишния път. Сега не е ясно дали ще има изобщо.
Очаква се на 12 октомври до урните в село Славяново да отидат около 600 души.
Избори ще има в още две населени места в Хасковско. Председателят на ОИК - Димитровград е на поста от 22 години и е правил избори десетки пъти. Според него частичният вот в села като Черногорово може да се приема и като политически лакмус.
„Може би ще покажат някакви насоки тепърва. На редовните избори бяха двама кандидати, моите очаквания са да са повече този път на частичните“, заяви Димитър Гавазов, председател на ОИК - Димитровград.
А в Славяново казват, че искат да променят селото, но не очакват помощ от президента, а от политиците.
Кандидатите във всички населени места ще са ясни до 16 септември.
