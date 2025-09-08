dalivali.bg
Цените на храните: 98 лева остава потребителката кошница и тази седмица

Всяка седмица Държавната комисия по стоковите борси и тържища следи как се движат цените на едро у нас

Мария Аладжова Мария Аладжова

Публикувано в  12:15 ч. 08.09.2025 г.

98 лева остава цената на потребителката кошница, в която влизат 27 основни хранителни продукти.

Така, стойността на кошницата остава същата, в сравнение с миналата седмица, съобщиха днес от Държавната комисия по стоковите борси и тържища на традиционния си брифинг. Всяка седмица комисията следи как се движат цените на едро.

Тази седмица поскъпване има при кашкавала, който е увеличил цената си с 3 стотинки и така достига до 17,73 лева на едро.

Снимка: bTV

Олиото също е поскъпнало с 10 стотинки, маслото с 5 стотинки, а пилешкото месо с 10.

При плодовете и зеленчуците същи се наблюдава леко завишаване на цените.

Снимка: bTV

„Няма на пазара в момента някаква външна тенденция, нещо, което да е тревожно. Камо ли пък да можем да кажем, че има някъде манипулация. Няма манипулация - това са цените от пазарния с сблъсък. Що се касае до търсенето - там, където има търсене, има и цена. Всичко е въпрос на сблъсък между търсене и цена - така работи пазарната икономика“, обяви председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържища - Владимир Иванов.

