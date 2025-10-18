Православната църква чества света великомъченица Злата Мъгленска и свети Лука.

На днешния ден през 1795 г. е обесена Злата Мъгленска след изтезания от османците заради отказа ѝ да приеме мохамеданството.

Тя е живяла в България по време на турското робство. Родила се в бедно семейство в село Слатино, Мъгленска епархия.

Била рядко красива, смирена, благочестива, с чисто сърце и твърда вяра в Господ. Млад турчин я издебнал и отвлякъл. Поискал от нея да се отрече от вярата си и да се ожени за него. Тя не склонила дори пред молбите на близките си.

Турците дълго и безмилостно я изтезавали, след което я обесили. По-късно тя е канонизирана.

Свети Лука бил един от широкия кръг на 70-те апостоли на Иисус Христос. Според преданието бил родом от Антиохия, Сирия, и не бил от еврейски произход, но приел юдейската вяра.

В деня на Христовото възкресение той е един от двамата пътници за Емаус, на които се явил Иисус. След Петдесетница, когато всички апостоли тръгнали да проповядват Христовото учение по света, Лука станал спътник на апостол Павел, който го споменава в посланията си като "обичния лекар". Написал е едно от четирите евангелия, които описват живота и делата на Спасителя, затова е наречен евангелист.

18 октомври е празник на художниците, тъй като свети Лука се счита за пръв християнски иконописец.

Имен ден днес празнуват Златка, Златина, Златко, Златан, Златомир, Лука, Лукан.

