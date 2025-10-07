dalivali.bg
След 15 месеца Даниела - с български корени, е освободена от "Хамас": Не са ѝ позволявали дори да ходи на тоалетна
Време е за стратегическо мислене в земеделието

Кирил Темелков: Цените на газа може да се повишат с до 20% за Балканския регион

Медицински хеликоптер се разби на магистрала в САЩ (ВИДЕО)

Учени: Вулкан на тихоокеанското дъно може да изригне всеки момент

Секретарят по сигурността на президента: Как „обикновен депутат с болки в колената“ е говорил за „Турски поток“?

„Ето го червеното петно, ще вали страшно много“: Циклонът се изтегля, но част от България остава под влияние

Заради проливния дъжд: Неучебен ден в община Царево

"Елените": Водопад се спуска от големи бетонни късове, водата се е върнала там, където е била преди години

Трети ден боклуци извън кофите в София: Ще има ли решение до 19 октомври?
Сарафов и президентът на „Евроджъст“: Трябва да има засилване на сътрудничеството между европейските институции и Балканските държави

Михаел Шмид изтъкна необходимостта въпреки политическите различия в региона да се работи за задълбочаване на сътрудничество между прокуратурите и съдилищата в отделните страни

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  10:29 ч. 07.10.2025 г.

И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов и президентът на Евроджъст Михаел Шмид изразиха обща позиция, че Балканският форум на главните прокурори, чиято четвърта среща се проведе в София, е работещ формат за задълбочаване сътрудничеството по наказателни разследвания в региона. 

Сарафов и Шмид проведоха работна среща в рамките на Форума на главните прокурори от Югоизточна Европа. Ръководителят на Европейската служба за сътрудничество по наказателни дела благодари на Борислав Сарафов за възможността да участва във форума на високо ниво, чийто домакин за втори път бе Република България.

В рамките на последната седмица това е вторият значим международен форум, в който Борислав Сарафов и Михаел Шмид участват. Миналата седмица двамата бяха в Хага за 19-ата среща на Консултативния форум на главните прокурори и ръководителите на прокуратури на страните членки на Европейския съюз (ЕС). 

„Нашите общества очакват от нас ефективно правосъдие и бързина, а ние сме длъжни да им го дадем. Ключов инструмент за това е международното сътрудничество“, каза още Борислав Сарафов и допълни, че важна роля за това има Евроджъст.

„Балканите са сложно място, изтъкано от противоречия и противопоставяне. На Балканите имаме различни религии и вярвания, а всичко това е събрано на малка територия. Но всички ние сме длъжни да обединим усилията си, защото целта ни е обща“, каза и. ф. главен прокурор Борислав Сарафов. Той подчерта значението на форума като още един път към постигане на целите за опазване на сигурността и върховенството на закона в региона. 

Президентът на Евроджъст Михаел Шмид подчерта, че в София е имал възможност да обсъди перспективите за сключването на съвместни споразумения между Евроджъст и страните от Западните Балкани и Република Турция. Михаел Шмид изтъкна необходимостта въпреки политическите различия в региона да се работи за задълбочаване на сътрудничество между прокуратурите и съдилищата в отделните страни.

