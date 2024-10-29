Бой между двама бащи и синовете им във Видин завърши с болница и арести, съобщиха от ОДВМР-Видин.

На 28 октомври в 20:15 часа на тел. 112 постъпил е сигнал за побой пред вход на жилищен блок в к-с „Крум Бъчваров“ в областния град.

Пристигналите на мястото полицаи установили четирима видинчани – 53-годишен мъж и 19-годишният му син, 49-годишен мъж и 18-годишният му син.

След преглед 49-годишният е бил настанен за наблюдение във видинската болница с комоцио. На сина му е оказана медицинска помощ, след установена фрактура на дясната ръка, и е освободен за домашно лечение.

53-годишният е задържан с полицейска мярка за срок до 24 часа.

Работата на разследващия екип по случая продължава. В РУ-Видин е образувано досъдебно производство.

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