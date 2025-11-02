Близки, приятели и общественици си взеха последно сбогом с Иван Тенев. Поклонението пред журналиста, художник и общественик се състоя в църквата "Свети Седмочисленици" в София. Той почина на 30 октомври на 74-годишна възраст.

Иван Стефанов Тенев е роден на 2 септември 1951 г. в София. Завършва българска филология в Софийския университет и приложна графика в Художествената академия.

Още като студент започва да се изявява като художник, като публикува карикатури. Участва в множество национални и международни изложби.

През 1976 г. и 1977 г. печели награди на Конкурса за сатирична графика „Настрадин Ходжа“ в Турция. Навлиза в естрадата първоначално като художник, като създава обложките на плочи за някои от най-големите български звезди, включително и Лили Иванова.

Впоследствие се утвърждава като един от най-успешните текстописци в българската поп музика, автор на текстове на над 400 песни. Пише за едни от най-големите имена в бранша, като Георги Христов, Тони Димитрова, Кристина Димитрова, Орлин Горанов, Лили Иванова и дует "Ритон".

В последните години от кариерата си работи в тандем с поета Александър Петров, като двамата се подписват с артистичния псевдоним „Ивъ & Петровъ“.

През 1990 г. основава „Агенция Тенев“, която се занимава със светско хроникьорство, организиране на музикални и шоу програми. Води лични колонки в различни вестници и списания и е добре позната фигура в медийните среди с прозвището си Агент Тенев.

Иван Тенев беше женен за певицата Кристина Димитрова, като беше и неин мениджър. Създава дуета на Кристина Димитрова с Орлин Горанов. Участва и в подпомагането на кариерата на Филип Киркоров в Русия.

