Да има двуцифрен в проценти ръст на възнагражденията за тази година. Това обещава бизнесът, ако правителството се съгласи да махне тавана от 30% за компенсиране на разходите на небитовите потребители за използваната от тях електрическа енергия. Това заяви в ефира на bTV Radio Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България. В отворено писмо работодателите настояха за спешна среща с правителството.

„Това би позволило двуцифрен ръст в проценти на продажбите и на заплатите на хората. Това би потиснало инфлацията, защото като има разумна и несимволична компенсация за цената на електроенергията, няма да има натиск за покачване на цените на продаваните продукти и услуги“, заяви Велев.

Той коментира и предложението на финансовия министър и вицепремиер Асен Василев бизнесът да стане по-гъвкав в работния си график, като работи в събота и неделя и избягва най-пиковите дни в седмицата, за да спести от високите енергийни цени.

„Ако едно предприятие работи в събота и неделя, то детските градини ще работят ли също? А как да преструктурират работния си график тези предприятия, които работят 24 часа 7 дни в седмицата? Електроинтензивната индустрия е точно това – металургия, стъкло, хартия, торове, цимент. Те са с непрекъсваем цикъл. А много магазинчета през нощта ли да работят? Кой ще пазарува в тях? Нощният цикъл по принцип е вреден за здравето и трябва да се избягва. Той е здравен риск“, допълни още той.

По думите му срещата с правителството трябва да се случи още тази седмица, защото всеки ден е загуба, а редица предприятия са спрели работа още от миналата година.

„Изнасят се производства на отделни изделия извън страната, защото у нас не могат да се произведат на конкурентни цени. Това са изгубени ползи“, каза още Велев.

Той коментира още, че увеличението на минималната работна заплата е обвързано с това как ще се реши проблема с цената на енергията.