Повдигнаха обвинение срещу бившия кмет на община Кърджали Хасан Азис и трима служители на администрацията за длъжностно присвояване и безстопанственост при изпълнение на договори за доставка на дърва.

Обвинението срещу Хасан Азис и главния счетоводител е, че в периода от януари 2018 г. до януари 2019 г. са присвоили пари в общ размер на 78 704 лв. във връзка със заплащане по два договора за доставка на дърва.

Двамата са предадени на съд и за безстопанственост за това, че в периода от декември 2017 г. до януари 2019 г. не са положили достатъчно грижи за управлението и запазването на имуществото на община Кърджали във връзка с горепосочените два договора и от това са последвали значителни щети за общината в размер на 12 459 лева.

Общо нанесената щета на община Кърджали от двете престъпления е 91 163 лева.

Още един служител в общината, изпълняващ функции на финансов контрольор, също е предаден на съд. Той не е положил достатъчно грижи, за да осъществи финансов контрол на разходите по горепосочените два договора в периода от декември 2017 г. до октомври 2018 г. и от това са били причинени значителни щети на община Кърджали в общ размер от 11 184 лева.

Друг финансов контрольор в общината е обвинен, че през януари 2018 г. не е положил достатъчно грижи да осъществи финансов контрол по един от договорите и така са били причинени значителни вреди за община Кърджали в размер на 24 420 лева.

През 2017 г. и 2018 г. между община Кърджали и фирма, регистрирана в града, били сключени два договора за извършване на услуги, свързани със санитарна сеч на дървета в паркове, градини и други местности, които са общинска собственост.

Впоследствие дървеният материал трябвало да бъде отсечен, рампиран, натоварен, транспортиран, разтоварен, нарязан и доставен в общински детски градини и кметства, за да се използват за огрев през зимата.

За извършената услуга общината се е договорила с фирмата да плаща на определена цена на кубичен метър за доставките.

По делото е установено, че щетите са настъпили за община Кърджали, защото са били платени недоставени дърва за огрев на цени, по-високи от договорените, както и без да е извършен финансов контрол.

Спрямо четиримата обвиняеми е взета мярка за неотклонение „подписка“.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK