72-годишен мъж е загинал след нападение от бик в старозагорското село Ракитница, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал в 13:40 ч. на 25 октомври в стопански двор. Сигнал за нападението подала 69-годишната съпруга на загиналия. Животното е собственост на семейството.

На място е пристигнал полицейски екип. По случая се води разследване под надзора на прокуратурата.

