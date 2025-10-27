72-годишен мъж е загинал след нападение от бик в старозагорското село Ракитница, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал в 13:40 ч. на 25 октомври в стопански двор. Сигнал за нападението подала 69-годишната съпруга на загиналия. Животното е собственост на семейството.
На място е пристигнал полицейски екип. По случая се води разследване под надзора на прокуратурата.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK