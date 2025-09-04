dalivali.bg
Имало ли е шофьор без книжка в челния удар в Хасковско? Близки показаха свидетелство за управление от Чехия

ДНК тестовете трябва да установят дали двамата шофьори – на 32 и на 64 г., които са сред загиналите, действително са били на волана

Снимка: Мария Василева

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  17:20 ч. 04.09.2025 г.

Явиха се близки на единият от водачите, участвали в тежката катастрофа с четирима загинали до симеоновградското село Константиново, и представиха негово свидетелство за правоуправление на моторно превозно средство. Това съобщи на брифинг окръжният прокурор на Хасково Иван Стоянов, предаде БТА.

По-рано днес от МВР оповестиха, че 32-годишният водач не е бил правоспособен.

Книжката е издадена в Чехия. Тепърва по линия на международния обмен ще се установи, дали документът е валиден, посочи Стоянов.

Пътното произшествие стана вчера в 13:16 ч. на прав участък по пътя Хасково – Симеоновград. От всички участници в инцидента са взети ДНК проби и такива за алкохол и наркотици, обясни Стоянов. ДНК тестовете трябва да установят дали двамата шофьори – на 32 и на 64 г., които са сред загиналите, действително са били на волана, както гласят свидетелските показания, допълни прокурор Стоянов. Другите, загубили живота си, са мъж на 37 г. и жена на 48 години.

Без книжка е бил един от шофьорите от челния сблъсък с 4 жертви

Назначена е и автотехническа експертиза. В единия автомобил са пътували петима души, а в другия – трима. По първоначални данни втората кола е навлязла в насрещното платно. 

4 жертви на жесток челен удар в Хасковско (ВИДЕО)

