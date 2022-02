България ще има първите компании еднорози до края на годината. Това заяви в ефира на bTV Radio Доброслав Димитров, председател на УС на Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ). В бизнеса еднорози се наричат компании, оценявани на над 1 млрд. долара.

„Тази година със сигурност ще видим няколко компании, които ще станат еднорози. Това не е нещо, което е станало поради някаква държавна политика, а поради това, че високотехнологичният бизнес се развива много добре. Просто истински не бива да му се пречи“, заяви той.

По данни на БАСКОМ секторът продължава да се развива и да расте. През 2020 г. растежът е бил 15%, а за 2021 се очаква да бъде надхвърлен ръст от 20%. Това означава, че ще са необходими нови кадри, които да се влеят в софтуерния бранш.

„Очакваме да растем с около 5-6000 души на година. В рамките на 5 години предполагаме, че ще надхвърлим 30 000 нови работни места“, допълни Димитров.

В момента в индустрията има 50 000 души. „С тези 50 000 души успяхме да достигнем 4.5% от БВП на България. Това е и причината да смятаме, че секторът е изключително важен за българската икономика. И си задаваме въпроса колко по-добре ще бъде за икономиката на България, ако тези хора, заети в софтуерната индустрия, са 100 000 или 150 000“, допълни той.

В момента брутната средна заплата в бранша надхвърля 4800 лв. Доброслав Димитров коментира и спора с правителството по темата с вдигането на максималния осигурителен доход от 3000 на 3400 лв. По думите му има огромно разминаване във визията за развитие на България между IT сектора и управляващите.

„От наша гледна точка, един сектор, който се развива с 20% ръст на година, би трябвало всячески да бъде подпомаган или най-малкото да не му се пречи. Докато от другата страна, гледната точка е, че един сектор като се развива добре може да понесе по-висока данъчно-осигурителна тежест. Това го намираме за доста късогледо като политика“, обясни той.

Според Димитров е реално да има преместване на IT специалисти от Украйна в други страни заради кризата там. По думите му обаче компаниите едва ли ще изберат нашата страна, защото процедурата по наемане на граждани от трети страни е изключително тромава и отнема между 4-5 месеца. За пример той даде Германия, където за същата процедура са необходими 3-4 седмици.

„Най-вероятно тези компании, със служители в Украйна, ще ги преместят в Полша или Германия. Едва ли ще се спрат на България, защото докато ги преместят тук, кризата ще е преминала“, обясни той.