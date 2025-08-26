„Български пощи“ временно преустановяват приемането на всички пратки за САЩ от днес – 26 август, съобщиха от държавната компания.

Причината е в планираните промени от администрацията на страната, свързани с митническото обслужване на влизащите там пратки.

При промяна в ситуацията информация ще бъде публикувана на сайта на дружеството.

На 21 август от „Български пощи“ обявиха, че ще има значително забавяне на пратките от САЩ.

Очаква се Всемирният пощенски съюз да разработи решение, което ще позволи на пощенските оператори да декларират и плащат мита директно на властите на страната.

Редица пощенски оператори в Европа също предупредиха за очаквани проблеми с доставките на колети от САЩ заради влизането в сила на новите митнически регулации на Вашингтон, напомни БТА.

На 22 август германската пощенска компания „Дойче пост“ (Deutsche Post) обявиха, че ще ограничат значително колетните пратки от Германия до САЩ в отговор на затягащите се митнически разпоредби.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK