73-годишен българин загина при тежка катастрофа в съседна Сърбия недалеч от българската граница, предаде БГНЕС.

Инцидентът е станал късно снощи в непосредствена близост до граничния пункт "Градина/Калотина". 

Българският гражданин е управлявал лек автомобил и се е ударил в колона от спрени коли. 

„При пътната катастрофа загина българският гражданин с В.А.“, съобщиха от полицейското управление в град Пирот.

От там уточниха, че катастрофата е станала около 20 часа българско време. 

