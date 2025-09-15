73-годишен българин загина при тежка катастрофа в съседна Сърбия недалеч от българската граница, предаде БГНЕС.

Инцидентът е станал късно снощи в непосредствена близост до граничния пункт "Градина/Калотина".

Българският гражданин е управлявал лек автомобил и се е ударил в колона от спрени коли.

„При пътната катастрофа загина българският гражданин с В.А.“, съобщиха от полицейското управление в град Пирот.

От там уточниха, че катастрофата е станала около 20 часа българско време.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK