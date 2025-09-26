dalivali.bg
София
сега Разкъсана облачност 21°
16 Облачно 21°
17 Облачно 20°
18 Облачно 20°
19 Облачно 19°
Последни
новини
Разкъсана облачност
Космическо време
България

България e заплашена да загуби временно част от парите по ПВУ заради антикорупционната комисия

Това ще се случи, ако се докаже политически и финансово зависимост на антикорупционната комисия

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  15:46 ч. 26.09.2025 г.

България може да бъде лишена временно от част от парите от втория транш по националния План за възстановяване и устойчивост, но само в случай че антикорупционна комисия е политически и финансово зависима, това съобщават от Европейската комисия, цитирани от БНР.

„Създаването на такава комисия е сред ключовите етапи, необходими за второто плащане. Ако България има проблем в тази сфера, но е изпълнила останалите ключови етапи и цели, тя ще получи парите за тях“, се казва в позицията на ЕК.

По думите им само изплащането на средства, предвидени за реформата в борбата с корупция, ще бъде забавено с 6 месеца. Това обаче засега е хипотетично, изтъкват от Комисията. 

Томислав Дончев за ПВУ: Изпълнявайте си проектите. Нека политическите бури не водят до колебания

Ако това се случи, за този срок, България ще има време да изпълни ключовия етап според това как е бил заложен в националния план, а след това Комисията отново ще извърши оценка.

Комисията привършва оценката на подадената от България молба за второто плащане. Тя трябва да бъде готова до две седмици, увериха от ЕК.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Проф. Рачев: Още днес може да има сняг на Мусала. След неделя - по-ниски температури и повече дъжд

Проф. Рачев: Още днес може да има сняг на Мусала. След неделя - по-ниски температури и повече дъжд
Герой за цяло село: Мъж пресича пожар с трактора си, за да спаси първите къщи на Крива бара (ВИДЕО)

Герой за цяло село: Мъж пресича пожар с трактора си, за да спаси първите къщи на Крива бара (ВИДЕО)
Нов скандал с първа дама: Тръмп и Мелания заснети в ожесточен спор (ВИДЕО)

Нов скандал с първа дама: Тръмп и Мелания заснети в ожесточен спор (ВИДЕО)
Вдигнаха „Грипен“-и по спешност заради руски изтребители край Литва

Вдигнаха „Грипен“-и по спешност заради руски изтребители край Литва
Българските волейболисти отстраниха отбора на САЩ (ГАЛЕРИЯ)

Българските волейболисти отстраниха отбора на САЩ (ГАЛЕРИЯ)
Тази сутрин
Снимка: Най-старата астрономическа обсерватория в България отново отваря врати
Най-старата астрономическа обсерватория в България отново отваря врати
Снимка: "По-стар от първите жители на Старо Железаре": Дъб на над 500 г. получи статут на защитено дърво
"По-стар от първите жители на Старо Железаре": Дъб на над 500 г. получи статут на защитено дърво
Снимка: С какво ще бъде заменен руският газ у нас?
С какво ще бъде заменен руският газ у нас?
Лице в лице
Снимка: Д-р Мирослав Ненков, доц. Стойчо Стойчев и Йово Николов - гости в "Лице в лице"
Д-р Мирослав Ненков, доц. Стойчо Стойчев и Йово Николов - гости в "Лице в лице"
Снимка: Нелоялните търговски практики
Нелоялните търговски практики
Снимка: Росен Карадимов, Първан Симеонов и доц. Стойчо Стойчев са гости в "Лице в лице"
Росен Карадимов, Първан Симеонов и доц. Стойчо Стойчев са гости в "Лице в лице"
Тази събота и неделя
Снимка: Мускули без стероиди
Мускули без стероиди
Снимка: "Д2" се събра в оригиналния си състав и с нова песен
"Д2" се събра в оригиналния си състав и с нова песен
Снимка: Нети и нейната необикновена съдба
Нети и нейната необикновена съдба
120 минути
Снимка: В главната роля: DARA
В главната роля: DARA
Снимка: За държавата с главно "Д"
За държавата с главно "Д"
Снимка: Роуминг: Сергий Плохий
Роуминг: Сергий Плохий