България e заплашена да загуби временно част от парите по ПВУ заради антикорупционната комисия

България може да бъде лишена временно от част от парите от втория транш по националния План за възстановяване и устойчивост, но само в случай че антикорупционна комисия е политически и финансово зависима, това съобщават от Европейската комисия, цитирани от БНР.
„Създаването на такава комисия е сред ключовите етапи, необходими за второто плащане. Ако България има проблем в тази сфера, но е изпълнила останалите ключови етапи и цели, тя ще получи парите за тях“, се казва в позицията на ЕК.
По думите им само изплащането на средства, предвидени за реформата в борбата с корупция, ще бъде забавено с 6 месеца. Това обаче засега е хипотетично, изтъкват от Комисията.
Ако това се случи, за този срок, България ще има време да изпълни ключовия етап според това как е бил заложен в националния план, а след това Комисията отново ще извърши оценка.
Комисията привършва оценката на подадената от България молба за второто плащане. Тя трябва да бъде готова до две седмици, увериха от ЕК.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK