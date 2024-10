Българското правителство следи ситуацията в Испания във връзка с мащабните наводнения, причинили жертви и разрушения.

По разпореждане на министър-председателя Димитър Главчев институциите са в готовност да окажат съдействие на испанската страна.

При искане за подкрепа от властите в Мадрид незабавно ще бъде задействан механизмът за гражданска защита за оказване на необходимата помощ.

В кратки срокове българската държава може да предостави също така палатки, одеяла и други пособия от първа необходимост.

Вчера Министерството на външните работи изрази съболезнования и най-дълбоко съчувствие във връзка с трагичната загуба на човешки животи при опустошителните наводнения в Испания, както и надежда за бързо възстановяване на засегнатите от бедствието.

Президентът Румен Радев също изказа съболезнования към народа на Испания заради наводненията, взели жертви.



I send my heartfelt compassion and sympathies to the people of Spain over the tragic loss of lives in the deadly floods. Deepest condolenceses to the families of the victims. We stand in solidarity with Spain in the face of this devastating disaster.