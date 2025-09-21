dalivali.bg
Балчик празнува 85-години от възвръщането на Южна Добруджа към България

С военен ритуал днес бяха издигнати знамената

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  13:22 ч. 21.09.2025 г.

Балчик празнува 85-години от възвръщането на Южна Добруджа към България.

След подписването на Крайовската спогодба на 21 септември 1940 година цар Борис III заповядва частите на Трета армия да преминат старата румънско-българска граница и да заемат Южна Добруджа.

Балчик е първият освободен от войските град.

На 21 септември следобед освободителите са посрещнати още в покрайнините и съпроводени до центъра под бурните овации на гражданството.

С военен ритуал днес бяха издигнати знамената и бяха поднесени цветя на площад "21 септември".

