Балчик празнува 85-години от възвръщането на Южна Добруджа към България.
След подписването на Крайовската спогодба на 21 септември 1940 година цар Борис III заповядва частите на Трета армия да преминат старата румънско-българска граница и да заемат Южна Добруджа.
Балчик е първият освободен от войските град.
На 21 септември следобед освободителите са посрещнати още в покрайнините и съпроводени до центъра под бурните овации на гражданството.
С военен ритуал днес бяха издигнати знамената и бяха поднесени цветя на площад "21 септември".
