Актьорите Филип Буков и Стоян Дойчев стават капитани в "Аз обичам България". Предаването се завръща с нов сезон на 11 септември.

Водещ на играта е актрисата Александра Сърчаджиева, а предстоящият сезон ще предложи на цялото семейство пред екрана вълнуващи игри, свързани с познания за нашата история, култура, природа и традиции.

Благой Георгиев, Нанси Карабойчева, Алисия и Вики Терзийска влизат в последна епична битка за знания в „Аз обичам България“ – в неделя от 20:00 ч. по bTV

Не пропускайте "Аз обичам България" от 11-ти септември, всеки четвъртък, от 20 часа по bTV.

„Аз обичам България“: Юлиян Вергов и Борислав Чучков за любимите моменти в предаването

