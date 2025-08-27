Актьорите Филип Буков и Стоян Дойчев стават капитани в "Аз обичам България". Предаването се завръща с нов сезон на 11 септември.

Водещ на играта е актрисата Александра Сърчаджиева, а предстоящият сезон ще предложи на цялото семейство пред екрана вълнуващи игри, свързани с познания за нашата история, култура, природа и традиции.

Не пропускайте "Аз обичам България" от 11-ти септември, всеки четвъртък, от 20 часа по bTV.

