Автовоз се обърна и блокира движението по магистрала „Тракия”. За инцидента алармират потребители в социалните мрежи.
Образувала се е и тапа при 13-14 км в посока София. Свидетели на място коментират, че чакат близо 50 минути в задръстване.
Инцидентът е станал около 17:30 часа. Към мястото пътуват екипи на „Пътна полиция”.
Няма информация за пострадали.
От АПИ съобщиха, че движението е временно затруднено.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK