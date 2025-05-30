Автовоз се обърна и блокира движението по магистрала „Тракия”. За инцидента алармират потребители в социалните мрежи.

Образувала се е и тапа при 13-14 км в посока София. Свидетели на място коментират, че чакат близо 50 минути в задръстване.

Инцидентът е станал около 17:30 часа. Към мястото пътуват екипи на „Пътна полиция”.

Няма информация за пострадали.

От АПИ съобщиха, че движението е временно затруднено.

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