Пешеходец е загинал на място, след като е блъснат от автомобил на АМ „хемус“, съобщиха от ОДМВР-Шумен.

Инцидентът и станал около 21:30 ч. на 7 август в участъка между пътен възел „Белокопитово“ и граница с област Търговище.

По първоначални данни лек автомобил с чужда регистрация, движещ се в посока от Варна към Търговище, управляван от 24-годишен мъж от Търговище, ударил 76-годишен пешеходец от Шумен, който се е намирал вляво на пътното платно.

Пешеходецът е починал на място.

Образувано е досъдебно производство.