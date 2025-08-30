Жълт код за значителни валежи е обявен в 12 области от Централна, Западна, както и част от Северна България. Очакваните валежни количества в повечето райони ще са около 35 литра на кв. м, в югозападните около 25 литра на кв. м.

През нощта и утре от запад на изток през страната ще премине студен атмосферен фронт. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, по-значителни в Западна и Централна Северна България.

Ще има и условия за градушки. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще се усили и с него в страната ще нахлуе хладен въздух.

Към 15 часа температурите ще бъдат от 23 - 25 градуса в Северозападна България до 32 -33 градуса в източните райони на страната, в столицата - около 25 градуса.

Снимка: bTV

Времето през идната седмица

В началото на седмицата ще преобладава слънчево време. Следобед ще предстои развитие на купеста облачност. По-значителна над източните и планинските райони, но само на отделни места са възможни краткотрайни превалявания. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса.

Снимка: bTV

Във вторник ще бъде предимно слънчево. Тогава предстои и повишение на температурите.

В сряда – се очакват краткотрайни валежи с гръмотевици в Западна и Централна България.

В четвъртък – ще превали и прегърми в източните райони.

