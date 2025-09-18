Авария в градския транспорт. Без трамвай в сутрешния час пик се оказаха днес хиляди столичани. Причината - липса на ток в контактната мрежа.

Засегнато е трасето по булевард "Мария Луиза" от Централна гара до надлез "Надежда".

В резултат на това за около половин час е спрямо движението на седем трамвайни линии.

Движението вече е възстановено.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK