Авария в градския транспорт. Без трамвай в сутрешния час пик се оказаха днес хиляди столичани. Причината - липса на ток в контактната мрежа.
Засегнато е трасето по булевард "Мария Луиза" от Централна гара до надлез "Надежда".
В резултат на това за около половин час е спрямо движението на седем трамвайни линии.
Движението вече е възстановено.
