Седмица остава до музикалния фестивал на Fest Team за 2022. ARTE FEASTIVAL се завръща във Велинград на 26 – 28 август с палитра от забавления и още по-наситена и разнообразна програма за едни неповторими три дни в края на лятото със ZAZ, Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra, N.O.H.A., KOSHEEN, S.A.R.S., THE CARDIGANS, JOHN NEWMAN, BOMFUNK MC’s, LEEROY THORNHIL, DELINQUENT HABITS и REGARD.

Семейни забавления очакват и малки, и големи посетители на фестивала във Велинград. За да бъде семейната идилия пълна, целта на организаторите от Fest Team и КМД тази година е всеки един член на семейството да се чувства добре и с разнообразната програма от активности, и с удобства за прекрасно преживяване. ARTE FEASTIVAL е събитие, подходящо за семейства с деца и все пак някои от заниманията, като тези около бара например, са позволени единствено за възрастните. Затова тази година във фестивалната зона ще има и Kindergarten – място, където родителите да могат да оставят хлапетата на грижите на страхотните аниматори на ARTE за вечерта.

След коментари от публиката на първото издание на фестивала, тази година ARTE FEASTIVAL се превръща във фестивална територия, благоприятна и за домашни любимци. Всеки, взел решението да сподели тридневния фестивал със своя четириног приятел, е нужно да се запознае с условията и правилата, които трябва да спазва, както и да попълни предварително Декларация.

Вижте ги тук: Важни правила и съвети за стопаните на домашни любимци: ARTE FEASTIVAL ❤ ТВОЕТО КУЧЕ