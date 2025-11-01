dalivali.bg
Архангелова задушница е

На този ден се отдава почит към паметта на мъртвите

Снимка: Аз, репортерът

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  07:05 ч. 01.11.2025 г.

Днес е църковният празник Архангелова задушница, който се отбелязва винаги в съботата преди Архангеловден (8 ноември). На този ден се отдава почит към паметта на мъртвите, както и вечна признателност към загиналите в редовете на Българската армия.

Патриарх Даниил отслужи заупокойна панихида за Архангелова задушница

Архангеловата задушница, която предхожда големия празник на св. Архангел Михаил, намира своето основание в християнската догматика за възкресението на мъртвите. Оттам идва и почитта към починалите, която, като християни, отдаваме при всеки помен на задушниците през годината. 

На Архангелова задушница, както на всеки друг помен, се раздават сладкиши, бонбони, плодове, варено пилешко месо, вино. Освен на близките, се раздава и на хората около съседните гробове, дори да са непознати.

Значението на задушница е голямо. Това не е само ден, в който близките и роднините на покойника се събират край гроба му, за да "ядат и пият". Поменът, който се прави, е и възпоменание на живите за починалия, че не е забравен.

Според богослови това е връзката между земната и небесната Църква.

Асен Василев: След като Борисов достигна пенсионна възраст, разбра, че е добре да се вдигат пенсиите

Планина от трупове: Откриха купчина с над 300 човешки останки край Лас Вегас (ВИДЕО)

Борисов за Бюджет 2026: Червената линия ще е на трите процента дефицит

Условна присъда за учителя, обвинен за сексуални отношения с 13-годишно момиче

Защитата на Коцев: Други хора са искали подкупи от името на варненския кмет

