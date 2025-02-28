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Арестуваха видинчани, докато "си взимат" тухли

Полицаите заварили купчини изчистени тухли от частна постройка

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  10:19 ч. 28.02.2025 г.

Трима видинчани – на 30, 38 и 40 години, и 48-годишен от гр. Кула са били задържани вчера следобед в полицейския арест за срок до 24 часа.

Те били заловени, след получен сигнал, докато разрушавали частна необитаема постройка в южната промишлена зона на областния град.

На мястото униформените установили струпани купчини изчистени тухли.

Работата по случая продължава, в РУ-Видин е образувана предварителна проверка.

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