Арестуваха видинчани, докато "си взимат" тухли

Трима видинчани – на 30, 38 и 40 години, и 48-годишен от гр. Кула са били задържани вчера следобед в полицейския арест за срок до 24 часа.

Те били заловени, след получен сигнал, докато разрушавали частна необитаема постройка в южната промишлена зона на областния град.

На мястото униформените установили струпани купчини изчистени тухли.

Работата по случая продължава, в РУ-Видин е образувана предварителна проверка.