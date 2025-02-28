Арестуваха видинчани, докато "си взимат" тухли

Трима видинчани – на 30, 38 и 40 години, и 48-годишен от гр. Кула са били задържани вчера следобед в полицейския арест за срок до 24 часа.
Те били заловени, след получен сигнал, докато разрушавали частна необитаема постройка в южната промишлена зона на областния град.
На мястото униформените установили струпани купчини изчистени тухли.
Работата по случая продължава, в РУ-Видин е образувана предварителна проверка.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK