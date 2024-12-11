Задържаха мъж, обирал магазини в София. Това научи bTV от свои източници.

По наша информация – през последните месеци са установени няколко идентични взломни кражби, извършени в София.

Става дума за 49-годишен мъж, криминално проявен, който има множество регистрации за кражби и е осъждан.

Тази нощ униформени от СДВР са провели полицейски акция, научи още bTV. Около час след полунощ извършителят е задържан.

Това се е случило непосредствено, след като е извършил поредната взломна кражба в магазин.

Мъжът е проникнал чрез счупване на заключващ механизъм на входната врата на търговския обект. Откраднал е над 50 стека цигари.

Образувано е досъдебно производство.

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