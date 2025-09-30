До края на септември ще бъде пусната новата отсечка от 17 км на магистрала "Хемус". Този ангажимент на държавата стана повод да проверим защо това не се случи до днес - последния ден от месеца.

От Пътната агенция заявиха, че в момента се тества безопасността на трасето.

„Към днешна дата в момента на място има комисия за съставяне на акт 15. Сега искаме след комисията, с цел безопасност, да направим окончателни огледи на участъка и може да бъде пуснато движението“, обясни инж. Стоян Николов от АПИ.

Магистралата вече ще заобикаля Български извор, а хората там нямат търпение опасният трафик да излезе от селото.

От Агенция "Пътна инфраструктура" уверяват, че до края на седмицата новото трасе ще бъде пуснато в експлоатация.

