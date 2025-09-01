Нивото на дървесни и житни полени ще остане ниско до края на сезона. Това показва специализираната прогноза за алергизиращите растения на Мариела Христова - съвместен проект на bTV и Националния център по заразни и паразитни болести. Консултант алерголог е д-р Тихомир Мустаков.

От цъфтящите сега плевели, концентрацията на пелин във въздуха ще намалее, но ще остане високо нивото на агресивната амброзия, също и на семейство Щирови.

Поленовата консултация е изготвена специално за bTV.

Според алерголога д-р Тихомир Мустаков:

На фона на очакваните високи нива на плевелите, в часност на амброзията, препоръчително е алергичните хора към тези групи растения да провеждат активна профилактика с антихистаминов препарат и евентуално локални средства, като назални кортикостероиди и, ако е необходимо антихистаминови или кромогликатни капки за очи.

Дългият период на цъфтеж на амброзията удължава значението й като патоген, затова при по-изразени и упорити симптоми трябва да се обмисли провеждане на специфична имунотерапия, изследванията за която е подходящо да се направят през октомври-ноември и декември.