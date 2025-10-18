Родители сигнализират за рискове и проблеми с училищните автобуси, които превозват децата им от населените места без детска градина или училище в тях до друго населено място.

От МОН заявяват, че през годините с целево финансиране от държавата са закупени и предоставени над 1700 училищни автобуса.

Част от тях периодично се подменят, за да се гарантира безопасността на децата и учениците.

Понастоящем неудовлетворените заявки, постъпили в просветното министерство от различни общини, са за повече от 600 автобуса.

Родители сигнализират, че училищният автобус в първомайското село Бяла река често се разваля.

За проблема с вратите директорката научава от екипа на bTV, но не отрича, че проблем има.

Училищният автобус е закупен на старо през 2015 г. Техническата му изправност е оставена на грижите на директорката, която разполага със скромен делегиран бюджет. В училището учат 64 деца от четири населени места.

Автобусът на средищното училище много пъти е бил ремонтиран.

От образователното министерство съобщиха за bTV, че през годините на община Първомай са предоставяни четири автобуса, като с тях всекидневно се возят 169 деца и ученици.

Към настоящия момент има две все още неудовлетворени заявки от общината.

Докато чакат нови училищни автобуси, в община Първомай стискат палци старите да не оставят учениците на пътя.

